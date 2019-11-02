Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Соединённые Штаты и Китай способны урегулировать спорные вопросы в сфере торговли, убеждён глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Об этом 2 ноября он заявил в эфире телеканала Fox Business.

На первом этапе, по словам советника американского президента Дональда Трампа, необходимо предложить механизм, который бы обеспечивал соблюдение сторонами договоренностей в торговой сфере.

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В частности, этот механизм должен позволять Вашингтону «принимать меры, не опасаясь ответных действий со стороны Китая» в случаях нарушения договоренностей Пекином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил о хорошей динамике в переговорах между Соединёнными Штатами и Китаем.

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