Киев, 2 ноября 2019, 05:59 — REGNUM Сотрудники контрразведки и Службы безопасности Украины пресекли попытку вывоза в Россию комплектующих к военным кораблям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно данным ведомства, житель Николаева планировал незаконно переправить детали, предназначенные для ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота России.
Как утверджается, нелегальный груз был изъят украинскими правоохранителями при пересечении государственной границы.
По месту жительства предполагаемого организатора сделки были проведены обыски, в ходе которых были «обнаружены флеш-накопители и компьютерная техника, содержащая переписку с заказчиками из России», сообщают в украинском ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении режима международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.