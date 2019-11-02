Ла-Пас, , 06:03 — REGNUM Артуро Эспиноса, представляющий Организацию американских государств (ОАГ) отказался участвовать в проверке результатов голосования на выборах президента Боливии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я решил отказаться от аудита, чтобы не поставить под угрозу его беспристрастность», — написал он.

Прибывший в Боливию вместе с другими экспертами ОАГ Эспиноса считает, что ему следовало оповестить организацию о своих критических публичных заявлениях об избирательном процессе в Боливии заранее. Речь идет о двух публикациях, где мексиканский эксперт высказал сомнение в прозрачности выборов в Боливии и правильности решения Эво Моралеса вновь баллотироваться в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Моралес заявил, что в конституции страны нет ни одной статьи, в соответствии с которой выборы можно признать недействительными, а требование этого со стороны оппозиции является попыткой государственного переворота.

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