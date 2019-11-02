Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его поддержит «озлобленное большинство» американцев, уставших от лжи демократов. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в штате Миссисипи, сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп

«Американцы уже сыты по горло ложью, чепухой и экстремизмом демократов… Демократы сами создали озлобленное большинство, которое через голосование изгонит этих бездельников в 2020 году», — заявил он.

При этом Трамп высказал уверенность, что сможет разгромить демократов на президентских выборах в 2020 году.

«Мы надерем им задницы», — добавил он.

Ранее The Washington Post совместно с телеканалом ABC News провели соцопрос, согласно которому 49% американцев поддерживают импичмент Трампа. В то же время 47% американских избирателей поддержали американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о начале процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

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