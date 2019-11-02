Киев, , 04:58 — REGNUM Создать ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы, призвал украинский политолог Тарас Загородний в чате издания «Главред».

Загородний подчеркнул, что 200 единиц ракет дальностью до 2,5 тысячи километров станут мощной силой, способной нанести ущерб России. По его мнению, применение этого вооружения против атомных электростанций превратит ракеты в почти ядерные.

Напомним, 14 апреля 2019 года бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Украине необходимо создавать ракеты, которые будут способны долетать до Урала.

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