История вопроса

Взаимоотношения США и Европы во многом определяются послевоенной ситуацией, когда с планом Маршалла, началом Холодной войны и созданием НАТО США получили прочные позиции в европейских странах.

Хотя США и Европу объединяет общая идеология либерализма, европейские политики осознают ненормальность зависимости от США в военной и политической областях, и пытаются получить больше самостоятельности. После разрушения мировой системы социализма бывшие соцстраны Восточной Европы постепенно стали членами Евросоюза, но в своей политике ориентируются больше на Вашингтон, чем на Брюссель.

После избрания президентом США Дональда Трампа отношения между США и «старой» Европой стали более напряжёнными. Трамп начал вводить протекционистские меры для защиты интересов американских товаропроизводителей, восстановил невыгодные для европейцев санкции против иранского нефтяного экспорта, требует от европейцев вносить больше средств на совместную оборону в рамках НАТО.

Введение взаимных таможенных пошлин между Европой и США уже называют «торговой войной». Кроме того, США и их восточноевропейские союзники оказывают давление на Западную Европу с целью навязать ей закупки сжиженного природного газа из США взамен трубопроводного из России.

