Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может пройти и в американском штате Айова. Об этом заявил американский лидер в ходе беседы с журналистами, сообщает Agence France-Presse.

Переговоры США и КНР в Осаке. 28.06.2019

«Мы изучаем и другие варианты… Это может быть даже Айова», — заявил он.

Трамп также добавил, что переговорный процесс по торговому соглашению с Китаем «продвигается хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подписание торгового соглашения между США и Китаем планировалось на саммите АТЭС в Чили в середине ноября. Однако чилийское правительство решило отменить проведение саммита из-за продолжающихся в стране протестов.

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