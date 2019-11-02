Триполи, , 03:31 — REGNUM Евросоюз должен создать поисково-спасательный механизм и разработать надежный способ высадки мигрантов со спасательных судов в Средиземном море. Об этом 2 ноября заявил в интервью РИА Новости глава миссии гуманитарной организации «Врачи без границ» в Ливии и Средиземноморье Майкл Фарк.

По мнению Фарка, власти ЕС могут воплотить эту просьбу в реальность. В качестве примера глава миссии напомнил о военно-морской и воздушной операции Mare Nostrum, начатой итальянским руководством.

Фарк призвал европейские страны к ответственности и соблюдению гуманитарных норм. Он раскритиковал ЕС за то, что государства Евросоюза пренебрегают обязанностями по спасению беженцев, способствуя перехвату судов и возвращению их обратно в Ливию.

Напомним, 7 октября Агентство ООН по делам беженцев призвало принять срочные меры для спасения мигрантов в Средиземном море.

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