Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Чед Вульф назначен исполняющим обязанности главы Министерства внутренней безопасности США (МВБ), заявил американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп

«Я назначаю очень хорошего и очень уважаемого человека, и он уже исполняет обязанности прямо сейчас. Посмотрим, как все получится», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники сообщали о возможном назначении Чэда Вульфа на должность и.о. главы МВБ. Ранее он возглавлял один из департаментов ведомства. На посту и.о. главы МВБ Вульф сменит Кевина Макалинана, который в октябре подал в отставку. По словам Трампа, его уход связан с желанием уйти в частную жизнь и уделять больше времени семье.

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