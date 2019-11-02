Бамако, , 02:45 — REGNUM Число погибших военнослужащих малийской армии в результате атаки боевиков на севере Мали увеличилось до 35 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление военного руководства.

«Число погибших увеличилось до 35 человек со стороны вооруженных сил Мали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября боевики-исламисты атаковали военную базу на севере Мали. В первых сообщениях от представителей военных говорилось о 15 погибших. Ранее, в конце сентября, в результате атаки исламистов на две военные базы в Мали погибли 38 военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики снова атаковали военных на севере Мали