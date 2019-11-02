Пхеньян, , 02:34 — REGNUM Китай поддерживает Северную Корею с целью развития её экономики и повышения благосостояния граждан, говорится в телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина в адрес председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом 2 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что телеграмма китайского лидера — ответное послание на письмо Ким Чен Ына, направленное им ранее по случаю 70-летия основания КНР.

«Китайская сторона твердо поддерживает товарищей в КНДР в концентрации усилий на развитии экономики и повышении уровня жизни населения путем реализации новой стратегической линии», — приводит агентство слова Си Цзиньпина.

В телеграмме он также сообщил, что Китай и КНДР внесли весомый вклад в развитие социалистического дела, и что с китайской стороны приложат усилия для дальнейшего укрепления отношений с Северной Кореей.

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