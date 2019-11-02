Иерусалим, 2 ноября 2019, 02:26 — REGNUM Один человек пострадал в результате обстрела израильской территории десятью ракетами, выпущенными из палестинского сектора Газа. Об этом 1 ноября сообщает Служба скорой помощи Израиля.
Помощь потребовалась 65-летней женщине. Она упала, когда направлялась в бомбоубежище, и получила легкие травмы. Женщина находится в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября из сектора Газа по Израилю было выпущено семь ракет.
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