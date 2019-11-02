Вашингтон, , 10:34 — REGNUM 1 ноября посол Косово в США Влёра Читаку вступила в напряженные дебаты с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители Сербии опубликовали в Совете безопасности ООН личные документы Читаку, что было расценено представительницей Косово как попытка запугивания:

«Сербия украла данные о моей гражданской регистрации, кадастровые реестры, артефакты и многое другое. Среди тысячи этих документов, опубликованных сербским министром, было и мое свидетельство о рождении.

Конечно, он пытался меня запугать, но потерпел жалкое поражение. Косово здесь для того, чтобы отстаивать свои позиции».

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