Токио, , 02:15 — REGNUM Совместное заявление с призывом ускорить начало переговоров между лидерами Японии и Южной Кореи выпустили лиги парламентариев двух стран, сообщает 2 ноября ИА Синьхуа.

Совещание японских и южнокорейских парламентариев стало первым после состоявшейся в декабре 2018 года такой же встречи в Сеуле.

В выпущенном заявлении стороны сообщили о решении создать специальный комитет, который поддержит проведение в Токио Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, изучит соглашение об экономическом партнерстве (RCEP) и японско-китайско-южнокорейское соглашение о свободной торговле. Кроме того, парламентарии объявили о готовности начать двустороннее сотрудничество по вопросам, связанным с глобальным потеплением и энергетикой.

Ранее премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён посетил Токио и принял участие в церемонии коронации императора Японии Нарухито.

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