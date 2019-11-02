Приштина, , 10:17 — REGNUM 1 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай заявил, что все те, кто поддержали раздел Косово и обмен территориями с Сербией, совершили большую ошибку.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такими политиками Харадинай назвал президента Косово Хашима Тачи, представительницу Косово при ООН Влёру Читаку, премьер-министра Албании Эди Раму и президента Сербии Александра Вучича.

Харадинай подчеркнул, что данная ошибка не отменяет того факта, что в других ситуациях они служили на благо своих стран.

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