Каракас, , 02:11 — REGNUM Пойман участник колумбийского наркокартеля Los Rastrojos («Молодняк»), помогавший лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо сбежать в Колумбию в феврале 2019 года. Об этом 2 ноября сообщил венесуэльский министр коммуникаций Хорхе Родригес на своей странице в социальной сети Twitter.

В ходе расследования Генеральной прокуратуры Венесуэлы связей картеля Los Rastrojos с Гуайдо, а также при содействии разведслужб, удалось выйти на Аргениса Вака, отвечавшего в картеле за финансовую деятельность.

Задержанный находился в розыске в Колумбии и Венесуэле за убийство, похищение и наркоторговлю. Министр выложил в Twitter фото Гуайдо с Вакой.

Напомним, Хуан Гуайдо переправился из Венесуэлы в Колумбию 23 февраля 2019 года, несмотря на запрет на выезд. После его побега на границе Венесуэлы и Колумбии вспыхнули беспорядки.

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