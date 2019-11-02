Приштина, , 10:12 — REGNUM 1 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай заявил, что поддержит своего преемника Альбина Курти в случае, если тот будет действовать в интересах края.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова политика:

«Если его кандидатуру одобрит парламент, он станет главой правительства, и я желаю ему успехов. Если он будет действовать в интересах Косово, я его поддержу, если нет — будем противостоять друг другу».

Напомним, на парламентских выборах 6 октября партия Альбина Курти «Движение за самоопределение» набрала самое большое количество голосов — 25,8%.

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