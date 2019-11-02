Приштина, , 10:14 — REGNUM 1 ноября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер провел встречу с президентом Косово Хашимом Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили последние события в регионе и подчеркнули необходимость скорейшего формирования правительства Косово.

В ходе встречи представитель США подчеркнул, что через заключение всеобъемлющего соглашения с Сербией Косово может выстелить дорогу к миру.

Президент Тачи заявил, что Косово продолжает сохранять приверженность курсу на проведение реформ и установление верховенства порядка и закона с целью приближения евроатлантического будущего.

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