Приштина, 2 ноября 2019, 10:14 — REGNUM 1 ноября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер провел встречу с президентом Косово Хашимом Тачи.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили последние события в регионе и подчеркнули необходимость скорейшего формирования правительства Косово.
В ходе встречи представитель США подчеркнул, что через заключение всеобъемлющего соглашения с Сербией Косово может выстелить дорогу к миру.
Президент Тачи заявил, что Косово продолжает сохранять приверженность курсу на проведение реформ и установление верховенства порядка и закона с целью приближения евроатлантического будущего.
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