Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Члены Республиканской партии США демонстрируют небывалое единство перед угрозой импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом Трамп заявил на своей странице в Twitter.

«Республиканцы еще никогда не были так едины, как сейчас! Демократы — барахло под коррумпированным руководством нервной Нэнси Пелоси и хитрого Адама Шиффа», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы подорвал американскую национальную безопасность.

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