Приштина, , 10:12 — REGNUM 1 ноября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер провел встречу со студентами и представителями гражданского общества в Приштине.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что нормализация отношений между Сербией Косово продолжает числиться среди приоритетов США.

По словам Палмера, на выборах 6 октября граждане Косово проголосовали за перемены и США поддерживают их в этом:

«Косово не может оставаться в изоляции. Решение раз и навсегда проблемы в отношениях между Косово и Сербией остается приоритетом», — подчеркнул политик.

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