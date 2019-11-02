Приштина, , 10:07 — REGNUM 1 ноября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер рассказал о своих ожиданиях от нового правительства Косово, которое возглавит лидер косовской либеральной партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Палмер выразил надежду, что Курти станет хорошим партнером США:

«По моим ожиданиям, заняв пост премьер-министра, господин Курти будет хорошим партнером США, который будет тесно сотрудничать с нами ради выполнения общих целей. Он будет понимать, что диалог важен не только для Косово, но и для США, и будет действовать с осознанием данного факта. Также он найдет способ вернуться за стол переговоров, в том числе по вопросу о пошлине, которая стала препятствием (для нормализации отношений между Косово и Сербией, прим. переводчика)».

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