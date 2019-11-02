Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Демократ Бето О'Рурк оставил борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2020 году, сообщает агентство Reuters.

«Моя служба стране будет не в качестве кандидата в президенты… В интересах партии — объединиться вокруг одного кандидата, это также в интересах страны», — заявил он.

О'Рурк подчеркнул, что у нет ресурсов для продолжения своей избирательной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября свою кандидатуру с выборов президента США снял мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Ранее выйти из президентской гонки приняла решение сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

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