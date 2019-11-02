Приштина, , 10:09 — REGNUM 1 ноября в Приштине прошла встреча представителей «Сербского списка» со специальным представителем США по Западным Балканами Мэттью Палмером и послом США в Косово Филипом Коснеттом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в уведомлении данной партии сообщается, что в ходе встречи обсуждались ситуация, сложившаяся после парламентских выборов 6 октября в Косово, а также диалог между Сербией и Косово и проблема снижения напряжения в отношениях между Сербией и Косово.

Представители «Сербского списка» подчеркнули необходимость отмены Косово пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ и заявили, что они не заинтересованы во вхождении в новое правительство Косово, которое возглавит Альбин Курти. В «Сербском списке» считают, что его участие в работе правительства не облегчит задачу защиты интересов сербского народа и будет выгодно лишь Приштине.

Напомним, «Сербский список» — политическая организация косовских сербов, созданная в 2014 году, после заключения Брюссельских соглашений 2013 года между Сербией и Косово.

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