Кишинёв, , 01:05 — REGNUM На выборах президента Румынии, которые пройдут 10 ноября, Бухарест откроет в Молдавии 37 участков, где смогут проголосовать проживающие у республике румынские граждане. Об этом заявил посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ, передает ИА REGNUM.

На этих выборах голосование за рубежом впервые будет проводиться в течение трех дней. Таким образом, румынские граждане в Молдавии смогут голосовать, начиная с пятницы, 8 ноября. Голосование завершится в воскресенье, 10 ноября в 21.00. В случае необходимости время голосования 10 ноября может быть продлено до 23.59.

На пост президент Румынии претендуют 14 кандидатов. Среди них нынешний президент Клаус Йоханнис, бывший премьер-министр от социал-демократов Виорика Дэнчилэ и кандидат от Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Мирча Диакону.

Отметим, что около полумиллиона из примерно 3 млн жителей Молдавии обладают гражданством Румынии.