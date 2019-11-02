Каракас, , 10:13 — REGNUM Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что на венесуэльско-колумбийской границе был схвачен участник военизированной наркогруппировки Los Rastrojos, базирующейся в Колумбии, Архенис Вака по прозвищу Вакита. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В группировке Вака отвечал за финансы.

В сообщении в Twitter Родригес обозначил, что преступник разыскивался как в Венесуэле, так и в Колумбии по обвинениям в убийстве, вымогательстве, похищении людей и наркотрафике.

Министр также заметил, что Вака был одним из членов банды, с которыми в сентябре встречался и фотографировался Хуан Гуайдо.