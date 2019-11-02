Приштина, , 10:11 — REGNUM 1 ноября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер провел встречу со студентами и представителями гражданского общества Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи американский дипломат заявил, что США не может устанавливать временные рамки для заключения соглашения между Косово и Сербией, поскольку решать подобные вопросы могут только сами Косово и Сербия.

Палмер подчеркнул, что в ходе диалога с Сербией Косово никогда не потребуется принять что-то, противоречащее его интересам.

Напомним, в Косово резко негативно воспринимают возможность обмена территориями с Сербией и перехода косовской Митровицы с Трепчевским комбинатом к Сербии.

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