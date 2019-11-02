Буэнос-Айрес, , 10:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провёл с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесом телефонный разговор, в ходе которого поздравил последнего с победой на выборах. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Поздравляю Вас с большой победой. Мы наблюдали её по телевидению», — приводит агентство слова Трампа.

«Вы проделаете фантастическую работу. Надеюсь познакомиться с Вами в ближайшее время. О Вашей победе говорят по всему миру», — сделал глава Белого Дома комплимент Фернандесу.