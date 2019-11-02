Москва, , 00:41 — REGNUM Любое государство, даже союзник США, не может быть застраховано от американских санкций, заявил 1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава российского МИД сравнил санкции с дубиной, которой размахивают не думая. Лавров добавил, что государствам, которые рассчитываются долларами в сделках с внешним миром, всегда угрожает опасность стать заложниками геополитических замыслов США.

Напомним, 2 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Сергей Лавров заявил, что экономические санкции против России не имеют перспектив, а политики, призывающими к ним, являются недальновидными людьми.

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