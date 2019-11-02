Париж, , 00:33 — REGNUM Франция выразила обеспокоенность в связи с прошедшими в КНДР испытаниями ракетного оружия, сообщает пресс-служба французского МИД.

«Мы с обеспокоенностью приняли к сведению информацию о новых пусках баллистических ракет Северной Кореей», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что Франция осуждает испытания ракетного оружия со стороны КНДР и считает, что подобные действия северокорейской стороны подрывают безопасность и стабильность на Корейском полуострове. В связи с этим Франция призывает Северную Корею соблюдать резолюции Совбеза ООН и отказаться от оружия массового уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Северная Корея провела очередной испытательный пуск ракет из «сверхкрупного реактивного орудия». Испытания были признаны успешными, о чем незамедлительно сообщили лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Северокорейский лидер был удовлетворен результатами испытаний.

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