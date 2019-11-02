Приштина, , 10:35 — REGNUM 1 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай провел встречу с послом Великобритании в Косово Николасом Эбботом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили последние события в Косово и в мире. В частности, Харадинай рассказал Эбботу о повышении уровня благосостояния граждан Косово, углублении реформ и ходе избирательного процесса в ходе парламентских выборов 6 октября.

«Народ и правительство Косово благодарны Великобритании за постоянную поддержку Косово и поддержание добрых отношений в рамках реализации многих важных проектов, и я надеюсь, что партнерство между нашими двумя странами будет продолжаться во всех представляющих взаимный интерес сферах».

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