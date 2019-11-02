Рига, , 00:25 — REGNUM Служба государственной безопасности (VDD) Латвии в расследует два случая участия жителей Латвии в конфликте на востоке Украины — сообщает портал NRA.

Пока, чтобы не мешать ходу расследования, ни к одной персоне не применён специальный правовой статус. Служба государственной безопасности c момента начала конфликта и по сей день не констатировала большого интереса со стороны жителей Латвии к этим событиям. Тем не менее, в течении последних нескольких лет в суд были переданы несколько уголовных дела, в которых жители Латвии обвинялись и обвиняются в незаконном участии в вооружённом конфликте на востоке Украины в рядах террористов. Большая часть фигурантов этих дел находится в международном розыске, в том числе известный в Латвии национал-большевик Бенес Айо.

Пока VDD удалось задержать президента мото-клуба Ивара Калли и жителя Даугавпилса Артёма Скрипника. В 2017 году Артём Скрипник пересекал латвийско-российскую границу, чтобы после отправится на восток Украины, но был задержан российскими пограничниками. VDD возбудила уголовное дело за незаконную попытку принять участие в вооружённом конфликте и вступить в преступную организацию.

Суд Видземского предместья Риги осудил Скрипника на пять лет и месяц тюрьмы, после чего определил трёхлетний режим надзора по статье попытка незаконного участия в вооружённом конфликте, но оправдал по обвинению в попытке вступить в преступную организацию. Решение ещё возможно оспорить в Рижском окружном суде. Подробности остальных дел представители VDD оставили без комментариев.