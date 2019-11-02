Москва, , 00:24 — REGNUM Москва готова к диалогу с Вашингтоном по новым видам вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

По его словам, из-за океана поступают упрёки в том, что Россия что-то скрывает. Однако это не соответствует действительности, отметил Лавров.

«Мы не скрываем, а предлагаем в рамках общего большого разговора обо всех аспектах стратегической стабильности говорить и об этом. Это очень четкая позиция, которая доведена до американцев», — сказал глава российского МИД.

Он добавил, что в России готовы обсуждать с США новые виды вооружений, анонсированные президентом России Владимиром Путиным в 2018 году в послании Федеральному собранию, однако вразумительной реакции из Вашингтона по этому вопросу пока нет.

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