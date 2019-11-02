Приштина, 2 ноября 2019, 10:37 — REGNUM 1 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай провел встречу с евродепутатом Дорис Пак.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политик, являющийся одновременно лидером консервативной проевропейски настроенной партии Альянс за будущее Косово (ААК) высказал заинтересованность в сотрудничестве с Европейской народной партией (ЕНП), к которой принадлежит Пак.
Также в беседе принял участие директор фонда Конрада Аденауэра Йоханнес Рей.
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