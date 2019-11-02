Киев, , 00:04 — REGNUM В МИД Украины вызван посол Франции. Киев хотел, чтобы он пояснил резкое высказывание президента Макрона об «украинских бандах», сообщила 1 ноября журналистам пресс-секретарь украинского дипломатического ведомства Екатерина Зеленко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в интервью журналу Valeurs Actuelles президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в сфере нелегальной миграции он предпочитает легальных иммигрантов из Африки нелегальным украинским или болгарским бандам.

По словам Зеленко, французский посол пояснил, что «слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», так как к легально въезжающим во Францию гражданам Украины у Парижа претензий нет.

В итоге всё кончилось мирно. Пресс-секретарь МИД Украины сообщила, что «стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран».

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