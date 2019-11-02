Анкара, , 10:28 — REGNUM Полковник Олджай Денизер на пресс-конференции в Министерстве обороны Турецкой Республики, посвященной последним событиям в Сирии, заявил: «Наконец, наши сирийские братья, выгнанные из собственных домов, возвратились обратно в Телль-Абьяд и Расулайн, где, в рамках района проведения операции «Источник мира», водворены порядок и безопасность».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, полковник Олджай Денизер отметил: «В этой связи, в районах, над которыми был установлен контроль, велись работы по оказанию населению первой помощи, предоставлению еды, питья и воды для бытовых нужд, обеспечению его электроэнергией, для того, чтобы вернуть его жизнь в нормальное русло».

Представитель Минобороны Турции добавил: «В то время, как наши работы проводились с большой внимательностью, некоторые попытки дезинформации, произведенные рядом известных источников, включая самих террористов, никак не соответствуют действительности».