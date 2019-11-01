* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 23:56 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал номинального глваря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади «порождением США» и напомнил, что его ликвидация пока не подтверждена.

В интервью телепрограмме «Международное обозрение» Лавров напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу уже прокомментировал информацию об очередной ликвидации аль-Багдади. Лавров подчеркнул, что Москва хочет получить дополнительную информацию по этому делу.

«Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты — многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут», — напомнил Лавров.

Также лавров добавил, что уничтожение террористов, если оно конечно действительно имело место — аль-Багдади уже «убивали» 10 раз — это, конечно, позитивный момент.

При всем при этом Лавров напомнил, что аль-Багдади является (являлся, если он уже мертв) порождением Соединенных Штатов Америки.

Ведь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как террористическая группировка возникла после незаконного вторжения США в Ирак и развала иракской государственности, а также выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю.

«Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.