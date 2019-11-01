Москва, , 23:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, вовсе не видит себя укротителем гадюшника. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телепередачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Ведущий телепередачи попросил главу внешнеполитического ведомства прокомментировать американскую карикатуру, на которой Владимир Путин изображен держащим огромный клубок змей с надпись «Ближний Восток». Путин на карикатуре говорит «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».

Лавров заявил, что российский лидер, конечно же, не видит себя в роли укротителя гадюшника. Россия вообще не рассматривает игроков на Ближнем Востоке таким образом.

«Мы себя так не позиционируем, и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем», — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что на Ближнем Востоке у каждого есть своя правда и свои интересы. Также есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать свои интересы не совсем открытыми методами.

«Это жизнь», — пояснил Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что в интересах России иметь стабильный, устойчивый, предсказуемый Ближний Восток.