Сан-Паулу, Бразилия, , 23:28 — REGNUM В бразильском Сан-Паулу прошел очередной четвертый медиа-форум стран-участниц БРИКС, который обсудил вопросы практического сотрудничества между СМИ и углубления дружественных обменов, сообщает 1 ноября Синьхуа.

Освещая выступление генерального консула КНР Чэнь Пэйцзе, агентство подчеркивает, что дипломат указала на успехи сотрудничества внутри БРИКС и рост международного влияния объединения, которые тесно связаны с деятельностью СМИ.

«Записывая историю, СМИ стран БРИКС несут большую ответственность за дальнейшее сближение», — заявил на форуме главный редактор Синьхуа Хэ Пин, призвав журналистов подробнее и ярче освещать контакты между людьми, укреплять СМИ, содействовать распространению новых технологий и расширению сфер сотрудничества.

Глава бразильской информационной GMA Group Хосе Санчес высказался за укрепление свободы слова ради большей объективности и беспристрастия международного общественного мнения. По итогам форума был принят пан действий на 2019−2020 годы.

Напомним, что мероприятие состоялось в преддверие очередного ежегодного саммита Совета глав государства БРИКС, который состоится 13−14 ноября в столице Бразилии — городе Бразилиа.