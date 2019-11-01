Душанбе, , 23:04 — REGNUM Евросоюз — один из важных партнёров официального Душанбе. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с делегацией Европарламента, которую возглавлял Фулвио Мартушиелло сегодня, 1 ноября, во Дворце нации в Душанбе.

Глава государства, как отметили в его пресс-службе, также сообщил, что «Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Европейским парламентом по вопросам укрепления парламентаризма, верховенства закона, гуманитарной сферы и сферы, относящейся к правам человека, сектору образования, и по другим вопросам, представляющим интерес».

Стороны обсудили ряд важных вопросов, в том числе содействие Европейского союза Таджикистану в реализации «Национальной стратегии развития страны до 2030 года» и Многолетней индикативной программы Европейского союза на период до 2020 года.

Эмомали Рахмон и представители Европейского парламента затронули тему безопасности и борьбы с международным терроризмом, укрепления таджикско-афганской границы. Стороны единогласно назвали важным сотрудничество по программам БОМКА и КАДАП.