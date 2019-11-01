Иерусалим, , 22:55 — REGNUM С территории палестинского сектора Газа выпущено семь ракет по израильским населённым пунктам, сообщает 1 ноября пресс-служба армии обороны Израиля.

По утверждению израильских военных, сработала система оповещения населения, а противоракетными комплексами «Железный купол» все запущенные из Газы ракеты были сбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября израильские военные заявили о пуске одной ракеты из сектора Газа и ответных ударах по объектам ХАМАС.

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