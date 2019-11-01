Багдад, 1 ноября 2019, 22:55 — REGNUM Протестный митинг в столице Ирака является самым крупным со времен свержения Саддама Хусейна в 2003 году, 1 ноября передает агентство Reuters.
Точное число протестующих на площади Тахрир в Багдаде пока не известно, однако это многие десятки тысяч человек.
По словам демонстрантов, за неделю противостояния полиции и военным на площади возникло «государство в государстве».
В отличие от предыдущих дней, 1 ноября военные и полиция не предпринимали серьезных попыток разогнать протестующих в центре Багдада.
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