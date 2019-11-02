Анталья, Турция, , 09:44 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на 4-ом международном турецко-немецком симпозиуме в Университете Акдениз заявил: «Во время переговоров в Сочи Россия признала правомерность нашей операции «Источник мира» в Сирии, а также наше присутствие там».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Суть нашего соглашения с Россией заключается в следующем: «Все террористы Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны будут выведены с территории, пролегающей от Евфрата до иракской границы на 30 вглубь. Мы будем проводить совместные патрулирования глубиной в 10 километров, и уже начали это делать. В 30-километровую глубину, откуда должны быть выведены террористы, входит и Камышлы, но из района патрулирования он исключен. Потому что с самого начала там стояли силы Башара Асада, и мы не хотим столкновений с ними».

Министр добавил: «Да, там находятся русские, мы говорили им уходить. В соответствии с этим соглашением, дела идут своим чередом, могут быть и пробелы, мы настроены решительно. Но, по этому соглашению, русские находятся там потому, что американцев убрали. То есть мы посредством двух соглашений (с США и РФ) с минимальным ущербом получили то, что хотели».