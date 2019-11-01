Хмеймим, Сирия, , 22:44 — REGNUM Боевики, находящиеся в зоне деэскалации «Идлиб», за последние сутки обстреляли позиции правительственных сирийских войск в трёх пунктах провинции Латакия, сообщил 1 ноября журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По информации российского Центра, обстрелы устроили иностранные боевики и члены террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позиции сирийских военных были обстреляны возле населённых пунктов Акко, Телль-Раша и Зувейкат на территории сирийской провинции Латакия.

На данный момент сирийские военные не сообщали о потерях от этих обстрелов.

Кроме того, обстрелам подверглись поселения в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

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