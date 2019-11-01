Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его ведомство «не доверяет» расследованию убийств протестующих, которое проводит правительство Ирака, 1 ноября передает агентство Reuters.

С начала октября в ходе протестов и беспорядков в Ираке погибли не менее 250 человек, тысячи демонстрантов получили ранения.

Пока никто из официальных лиц и представителей сил безопасности не был привлечен к ответственности за чрезмерное применение силы против манифестантов.

Читайте также: На площадь Тахрир в Багдаде вышли десятки тысяч протестующих