Анталья, Турция, , 10:19 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на 4-ом международном турецко-немецком симпозиуме в Университете Акдениз заявил: «После начала проведения нашей операции «Источник мира» разразился скандал. К сожалению, вместе с Францией в нем приняла участия и в ЕС, и в ООН дружественная нам Германия. Мы боролись с Рабочей партией Курдистана в Африне, тогда тоже была критика. Мы все объясняли международному сообществу, множество раз».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Почему разразился скандал? И там, и здесь те же Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны. Потому что в данном случае они хотели создать террористическое государство. Мы разрушили крупную комбинацию. Во главе ее стояли Франция и Израиль».

Министр добавил: «Я говорю предельно ясно. До сегодняшнего дня никто не заявлял, мол, нет, ни в коем случае, мы не пытались ничего такого сделать. Я не говорю об этом впервые. В этом и кроется причина скандала. Говорят мол, турки нападают на курдов. Мы вошли в регионы Телль-Абьяда и Африна. 80% проживающего там населения составляют арабы. Если же скажут, что турки напали на арабов, я отвечу: наша цель — террористы».