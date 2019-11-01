Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирака «прислушаться к протестующим», 1 ноября передает агентство Reuters.

Майк Помпео Gage Skidmore

Глава Госдепа США также призвал иракские власти отменить ограничения СМИ и интернета, введенные после начала массовых протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, на следующий день после объявления об отставке премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, на площади Тахрир в Багдаде собрались десятки тысяч человек.

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