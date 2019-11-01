Душанбе, , 22:30 — REGNUM Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в рамках заседания рабочей группы по проекту «Калкан» встретился с генеральным секретарём Интерпола Юргеном Штоком, который посетил Душанбе с двухдневным визитом (31 октября — 1 ноября), сообщает сегодня, 1 ноября, таджикистанское государственное агентство «Ховар».

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты сотрудничества, в частности, по вопросу выявления и задержания лиц, находящихся в международном розыске, был озвучен «ряд конструктивных предложений по укреплению дальнейшего сотрудничества в области обмена информацией и другим актуальным вопросам».

Кроме того, как сообщает пресс-служба Интерпола, глава таджикистанского МВД подчеркнул «значительные результаты проекта «Калкан» в укреплении наших совместных усилий по борьбе с терроризмом». А также заверил визави в приверженности Таджикистана «продолжению поддержки Интерпола и этого проекта, который является примером того, что может быть достигнуто посредством регионального и глобального сотрудничества».

Также, добавили в Интерполе, Юрген Шток отметил важность систематической регистрации и обмена биометрическими данными.

Напомним, что проект «Калкан» нацелен на содействие координации оперативной деятельности и обмен данными. В него входят 15 стран: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Грузия, Индию, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан, Турция и Узбекистан, Финансирование проекта обеспечивает правительство Японии.