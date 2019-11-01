Бамако, , 22:12 — REGNUM По официальной информации, не менее 15 солдат погибли в результате атаки боевиков на севере Мали, 1 ноября передает агентство Reuters.

Представитель военных Диарран Коне сообщил, что армия направила усиление на военные позиции, подвергшиеся нападению. Информация о количестве погибших в результате нападения является предварительной.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в результате одновременной атаки исламистов на две военные базы сил G5 Сахель в Мали погибли 38 военных.

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