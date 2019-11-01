Киев, , 22:08 — REGNUM Вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит и не является первостепенным, заявил 1 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью для «Европейской правды».

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

При этом Столтенберг подчеркнул, что единственное чем должна заниматься сейчас Украина — реформы, модернизация вооружённых сил, системы правосудия и борьба с коррупцией.

Стоит отметить, что промежуточным пунктом для Украины на пути к вожделенному для Киева членству Столтенберг обозначил получение Плана действий. При этом было отмечено, что это получение тоже надо заслужить.

«Эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству», — цитирует издание генерального секретаря НАТО.

«Сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО», — объяснил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия заявила, что будет блокировать все попытки Украины продвинуться в направлении вступления в НАТО так как Киев не прекращает притеснений венгерского меньшинства.

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