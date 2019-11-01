Багдад, 1 ноября 2019, 22:03 — REGNUM В столице Ирака проходит крупнейшая массовая демонстрация с начала протестов, 1 ноября передает агентство Associated Press.
На площадь Тахрир в Багдаде вышли десятки тысяч человек. Протестующие призывают к немедленной отставке правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Ирака Бахрам Салех согласился принять отставку Адиля Абдул-Махди, однако новые выборы и отставка могут занять много недель.
Читайте также: Президент Ирака дал согласие на организацию досрочных выборов